جهانغيري: نحن المنتصرون في الساحة واميركا اعترفت بفشل سياساتها ضد ايران

واشار جهانغيري في تصريحه الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في مدينة اسلام شهر التابعة لمحافظة طهران، الى الهجمة الاقتصادية لاعداء البلاد الالداء وقال: انه خلال فترة الحرب الاقتصادية تحولت الاولوية من تنمية القطاع الخاص نحو الحيلولة دون تضرر معيشة الشعب.

واضاف: ان العدو كان يريد القضاء على معيشة المواطنين ونحن بالمقابل سعينا لعدم انهيار الاقتصاد وان يتمكن المواطنون من ادارة حياتهم المعيشية في مستوى معقول، مع علمنا باننا مهما فعلنا ستقوم القوة الاقتصادية الكبرى في العالم (اميركا) والتي تستحوذ لوحدها 30 بالمائة من الانتاج الاجمالي في العالم وجميع دول الشرق والغرب خادمة وخاضعة لها، بزيادة ضغوطها بحيث لا يشتري احد منا حتى برميل واحد من النفط.

ونوه جهانغيري الى التغييرات الحاصلة في اميركا وقال: ان الادارة السابقة والادارة الحالية اعلنتا صراحة فشل الضغوط القصوى الاميركية ضد ايران وهو ما يعد فخرا لقائد الثورة الاسلامية والشعب والمدراء الذي صمدوا امام هذه الهجمة.

وقال: ان جهود المسؤولين بلغت مستوى بحيث يمكننا القول باننا نحن المنتصرون بفخر في الساحة واميركا اعترفت بانها فشلت في سياساتها ضد ايران.

انتهى ** 2342