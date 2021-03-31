العلامة فضل الله: العمل للوحدة ينبغي أن يكون أولوية في العالم الإسلامي

واستقبل العلامة السيد علي فضل الله الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ الدكتور حميد شهرياري.

وجرى خلال اللقاء عرض لأعمال المجلس والسعي الدائم للتقريب بين المذاهب الإسلامية وخصوصا في ظل التحديات التي تواجه مسيرة الوحدة الإسلامية في هذه المرحلة.

وشدد العلامة فضل الله خلال اللقاء على ضرورة تعزيز عمل المجلس العالمي للتقريب بين المذاهب مؤكداً أن الآخرين يعملون للنفاذ إلى مشاكل العالم الإسلامي من خلال الشوائب التي لا بد من إزالتها في علاقة المسلمين فيما بينهم، مشدداً على أن العمل للوحدة ينبغي أن يكون من الأولويات الأساسية في العالم الإسلامي.

وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان الأستاذ حسن خليلي، والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار.

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