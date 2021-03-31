٣١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84279846
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قيمة صادرات السجاد اليدوي الايراني تبلغ ۵۲ میلیونا و ۴۰۰ الف دولار

قيمة صادرات السجاد اليدوي الايراني تبلغ ۵۲ میلیونا و ۴۰۰ الف دولار

طهران/31 أذار/مارس /ارنا- وفقا لآخر الإحصاءات التي نشرتها دائرة جمارك الجمهورية الإسلامية الايرانية تم تصدير حوالي مليونين و764 الفا و900 طن من السجاد اليدوي بقيمة 52 مليونا و400 الف دولار في العام الايراني الماضي( انتهى 20 مارس 2021).

وقالت رئيسة المركز الوطني للسجاد الإيراني فرحناز رافع : "إن الجمهورية الإسلامي الايرانية لا تزيد الصادرات فحسب بل تسعى أيضًا إلى تحقيق الهدف الرئيسي للإدارة العالمية في هذا المجال من أجل خلق الثقافة" و ذلك من خلال المشاركة في المعارض والمزادات الدولية والتسويق مؤكدة اننا "نتطلع الآن لتسويق السجاد الايراني في الصين والإمارات وروسيا وإيطاليا وفرنسا".

وتابعت رئيسة المركز الوطني للسجاد في إيران: نحن نعمل على عرض التصاميم والخرائط للسجاد الايراني.

ووفقا للاحصاءات تم إنتاج أكثر من مليون و869 الفا و403  متر مربع من السجاد اليدوي خلال عشرة اشهر من العام الماضي مسجلا بذلك زيادة بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الذي سبقه والذي بلغ فيه حجم الانتاج مليون و231 الفا و321  متر مربع.

انتهى** 1453

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