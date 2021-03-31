روحاني: إرادة أمريكية جدية برفع الحظر ستقابل بالتراجع عن خطواتنا

واضاف الرئيس روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء ان إدارة بايدن تتكلم كثيرا لكنها لم تتخذ أي خطوة عملية وجدية بشأن رفع العقوبات، وهي تمارس نفس سياسة الضغوط القصوى التي وضعها ترمب لكن بأسلوب آخر.

واضاف ان إدارة بايدن تمارس نفس سياسة الضغوط القصوى التي وضعها ترمب لكن بأسلوب آخر، وتواصل الإرهاب الاقتصادي ضدنا والعقوبات تعرقل تأمين لقاح فيروس كورونا، مشيرا الى ان أمريكا تريد أن توحي بأنها مستعدة لمسار الدبلوماسية وهذا غير صحيح لأنها تواصل سياسة المماطلة.

وقال: إذا رفع الأمريكيون الحظر، فسنعود إلى جميع التزاماتنا، مضيفا: يقولون إذا أردنا العودة إلى التزاماتنا الكاملة، فسوف يستغرق الأمر بضعة أشهر لكنهم يكذبون لأن الأمر لن يستغرق أكثر من يوم واحد.

واكد ان الامر يحتاج الى إرادة لدى الجانبين وقال إذا كانت هناك إرادة جادة ، يمكن للولايات المتحدة أن تعود إلى التزاماتها الكاملة خلال يوم واحد، ويمكننا العودة إلى التزاماتنا الكاملة. فالطريق واضح ،لا يمكننا المضي قدما بالشعارات والمقابلات. يجب على الأمريكيين أن يفعلوا كل ما في وسعهم للقيام بذلك. وان يدركوا ان اجراءاتهم في الماضي تعتبر جريمة وإرهابًا، وعليهم التعويض عنها اليوم.

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