الجيش الايراني : يوم الجمهورية الاسلامية صفحة ذهبية ولامعة في تقويم البلاد

واضاف البيان : ان هذا اليوم يعيد الى الاذهان الملحمة العظمى التي سطّرتها النساء والرجال من انباء الشعب الايراني، والذي صوّت بالاغلبية الساحقة على انهاء النظام البهلوي المستبد وارساء نظام الجمهورية الاسلامية؛ متحديا مؤامرات المستبكرين والاعداء اللّدودين للثورة الاسلامية العظمى.

وتابع البيان : ان المشاركة الجماهيرية الحماسية والتصويت الحاسم لصالح ارساء نظام الجمهورية الاسلامية في ايران، مؤشر على ارادة الشعب الايراني لمقارعة الاستكبار ونيل الحرية والاستقلال.

واكد الجيش في بيانه ايضا : ان الثورة الاسلامية، وبهذه النهضة الثورية والحكيمة التي جسدها ابناء شعبنا العزيز في يوم "12 فروردين 1358"، (1/4/1979)، سلكت مسار الرقي والفخر وتمكنت من اجتياز احداث كبيرة مثل حرب الثماني سنوات المروضة، والحظر الجائر وشتى المؤامرات السياسية والثقافية والتهديدات العسكرية، وصولا الى قمم الشموخ والسمو.

وشدد البيان، ان جيش الجمهورية الاسلامية يعتزم كسابق عهده وبكل حسم خلال العام الجديد (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2021) الذي اطلق عليه شعار "الانتاج، الدعم وازالة العراقيل"، ان يواصل السير على نهجه الجهادي للذوّد عن حياض الوطن وتحقيق تطلعات الامام الراحل (رض) والشهداء الابرار في بلوغ مراتب الرقي بمختلف المجالات العسكرية والدفاعية والامنية والتنموية.

كما دعا الجيش الايراني في هذا البيان، ابناء الشعب الايراني الى المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة داخل البلاد.

انتهى ** ح ع