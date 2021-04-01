مسؤول قضائي : تبادل اثنين من المدانين الايرانيين مع طاجيكستان

واوضح عباسي في تصريح له اليوم الخميس، ان عملية تبادل المدانين انجزت في ضوء زيارة وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" الاخيرة الى دوشنبة ومباحثاته مع رئيس جمهورية طاجيكستان بشأن الاعفاء ونقل اثنين من المدانين الايرانيين اللذين يقضيان حاليا فترة العقوبة في سجون هذا البلد.

وفيما اعرب عن تقديره لجهود ظريف والمسؤولين الطاجيكيين، كما حسن التعاون من قبل وزير العدل الايراني "عليرضا اوايي" وموافقته على اعادة احد المدانين من رعايا طاجيكستان الى بلاده، فقد اكد عباسي ان هناك تعاون مميز بين طهران ودشنبة في المجالات القانونية والقضائية، و"نحن بصدد توسيع وتمتين هذه الاواصر".

انتهى ** ح ع