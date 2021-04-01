تدشين 5 مشاريع صناعية ومنجمية ضخمة برعاية الرئيس روحاني 

مراسم افتتاح هذه المشاريع، جرت عبر الفيديو كونفرانس في 5 محافظات، وهي : خراسان الشمالية وسمنان (شرق)، وكرمان (وسط)، وقزوين (شمال)، وفارس (جنوب).

المشاريع الخمسة، تتنوع في مجالات صناعة سبائك الخليطة، ونحاس الكاثود، والسيراميك والبلاط، و سحق وتحبيب خام الحديد، الى جانب استكمال البنى التحتية للمرحلة الاولى من مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة كرمسار (بمحافظة سمنان).

يذكر ان تدشين المشاريع الوطنية في 5 محافظات اليوم الخميس، جاء بناء على خطة الحكومة التنموية التي تهدف الى تحقيق شعار "طفرة الانتاج" في البلاد؛ ويقدر ان توفر هذه المشاريع فرص عمل لما يبلغ الفا و290 شخصا من اهالي تلك المحافظات.

انتهى ** ح ع