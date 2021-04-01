موسكو: التعاون الاقتصادي اولوية لزيارة لافروف الى طهران

وقالت زاخاروفا في تصريحها الصحفي الاسبوعي الخميس: ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارة عمل الى طهران يوم 13 ابريل تلبية لدعوة من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

واضافت: سيتباحث الجانبان حل بعض القضايا الدولية المهمة من ضمنها برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) وبطبيعة الحال سيتم ايضا البحث حول اوضاع المنطقة كسوريا وافغانستان واليمن والخليج الفارسي .

واوضحت بان الجانبين سيبحثان في مرحلة اولى حول التعاون الاقتصادي في ضوء تنفيذ مشاريع مشتركة اساسية في مجالات الطاقة والنقل فضلا عن تبادل وجهات النظر بشان افاق تطوير العلاقات الانسانية والثقافية ومواصلة التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، قد اعلن الخميس بان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور طهران في 13 ابريل الحالي.

واضاف خطيب زادة ، ان هذه الزيارة تاتي بدعوة وزير الخارجية الايراني وفي اطار المشاورات السياسية بين وزيري خارجية البلدين.

وتابع، ان المشاورات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية لاسيما اخر التطورات في منطقة القوقاز وسوريا واليمن وافغانستان والتعاون الايراني الروسي في الصعيدين الاقليمي والدولي الى جانب الاتفاق النووي والتصدي للاجراءات الاحادية والحظر الامريكي اللاقانوني، من اهم المحاور المطروحة على جدول المباحثات بين ظريف ولافروف خلال زيارة الاخير الى طهران.

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