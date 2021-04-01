السفير الايراني في باريس يلتقي رئيس لجنة الخارجية في المجلس الوطني الفرنسي

وكتب قاسمي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: لقد اجريت عصر اليوم محادثات مسهبة مع الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفرنسي جان لوي بورلانج الذي تولى فيما سبق العديد من المسؤوليات وله المام كاف بالتطورات الدولية خاصة قضايا المنطقة وتاريخ وثقافة وحضارة ايران.

واضاف: لقد اجرينا محادثات ودية وصريحة حول التطورات الدولية وما مر على اميركا واوروبا وسائر مناطق العالم خاصة غرب اسيا في فترة رئاسة ترامب واجراءات الحظر المناقضة للمعايير الدولية وكذلك اجراءات الحظر الاميركية الاحادية، التي ادت الى تدهور الظروف في مختلف انحاء العالم.

واوضح بانه تم التباحث خلال اللقاء حول اهمية التعاون البرلماني كحوار بين الشعوب واليد المساعدة لاتخاذ القرارات من قبل الحكومات وكذلك المعرفة المتبادلة بين الشعوب بصورة مباشرة وتم الاتفاق على بدء الاتصالات بين الطرفين من جديد بعد توفر الظروف الصحية وازالة القيود الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وجرى البحث ايضا حول السبب في الاوضاع الراهنة للاتفاق النووي وعدم عودة بايدن للاتفاق والغاء الحظر، وتم شرح مواقف ايران الممهدة للطريق في هذا الصدد.

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