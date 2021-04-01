٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84281348
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زنكنة: طاقة انتاج البلاد من البتروكيمياويات ارتفعت بمقدار 25 مليون طن

زنكنة: طاقة انتاج البلاد من البتروكيمياويات ارتفعت بمقدار 25 مليون طن

طهران / 2 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة عن ارتفاع طاقة الانتاج للصناعة البتروكيمياوية في البلاد بمقدار 25 مليون طن خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس).

وقال زنكنة في تصريح له في ختام الاجتماع الـ 15 لوزراء النفط والطاقة لـ "اوبك +"  ان العام (الايراني) الماضي كان عاما لامعا للصناعة البتروكيمياوية بتحقيق زيادة في الانتاج بمقدار 25 مليون طن.  

واضاف: كما اوصلنا انتاج الغاز الخام الى تريليون متر مكعب يوميا.

وفي جانب اخر من تصريحه اكد بان ايران نفذت التزاماتها في اطار اوبك وغير اوبك وقال: ان بعض الدول لم تنفذ التزاماتها وهو ما ادى الى احتجاج بعض الاعضاء وتقرر منح الفرصة لها لتنفذ التزماتها بصورة كاملة حتى سبتمبر القادم.

واضاف: نظرا لانخفاض 6.9 مليون برميل من الطلب العالمي في العام 2020 ازاء العام 2019 ، فاننا مازلنا لم نصل لغاية الان الى الطلب العالمي في العام 2019 .

وحسب الاتفاقات الجديدة، ستزيد دول "أوبك+" من إنتاج النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو المقبلين، وبمقدار 450 ألف برميل يوميا في يوليو.

انتهى ** 2342

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