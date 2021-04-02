سوریا تمنح السفير الايراني وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة

وافادت "سانا" انه خلال الحفل قام نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري بتقليد السفير ترك آبادي وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة وذلك عرفاناً لبلاده الصديقة إيران وتقديراً لشخصه الكريم وجهوده الطيبة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وعقب تقلده الوسام أعرب السفير جواد ترك آبادي عن جزيل شكره وامتنانه للرئيس بشار الأسد على منحه هذا الوسام وللحكومة والشعب السوريين ولطاقم وزارة الخارجية على تعاونهم معه لإتمام مهامه سفيراً لبلاده مستعرضاً أبرز المحطات التاريخية التي عززت العلاقات بين البلدين وأسست للحاضر والمستقبل.

وأكد السفير ترك آبادي أن سوريا تعيش اليوم فصل الانتصار معرباً عن أمله في أن يكتمل هذا الانتصار الذي بتقدمه تتغير خارطة العالم القادم.

وفي كلمة له أكد الجعفري عمق العلاقات السورية الإيرانية وتأصلها في التاريخ والتي تعززت بعد الثورة الإسلامية في إيران حيث أسس الراحلان الكبيران القائد الخالد حافظ الأسد والإمام الخميني لتلك العلاقات التي نمت وازدهرت بمرور الوقت وفي أحلك الظروف وأصعب التحديات وقد عزز هذا النهج المتميز للعلاقات الثنائية الرئيس بشار الأسد وقائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله الإمام السيد علي الخامنئي.

ولفت الجعفري إلى وقوف إيران بكل طاقتها مع الدولة السورية وتقديمها الغالي والنفيس لتعزيز صمود الشعب السوري معرباً عن أمله في أن تنعم إيران وشعبها وقيادتها بالازدهار والتقدم.

ونوه الجعفري بجهود السفير ترك آبادي ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية القوية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وبنشاطه وإتقانه ناصية اللغة العربية وأخلاقه الرفيعة التي ساهمت في دخوله عقول وقلوب السوريين.

حضر الحفل عدد من السفراء المعتمدين في دمشق ومن مديري الإدارات في وزارة الخارجية والسورية.

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