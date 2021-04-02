الدائرة الحقوقية لأنصار الله تصدر التقرير الحقوقي الأول "هيروشيما اليمن"

وافاد موقع "المسيرة نت" انه خلال فعالية التدشين أكد رئيس الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصار الله القاضي عبدالوهاب المحبشي في كلمة له أن التقرير هز البنية الذي حاول العدوان أن يتكئ عليها ويزيف الوعي العام المحلي والعالمي تجاه ما يقوم به في اليمن.

وشدد المحبشي بان التقرير عرَى وكشف كافة الذرائع الأميركية تجاه ما ترتكبه من مجازر بحق اليمنين.

من جهته أوضح مسؤول مركز الرصد والتوثيق بالدائرة الحقوقية والقانونية لأنصار الله أحمد أبو حمراء أن التقرير شمل 4133 مجزرة وواقعة موثقة أجملها التقرير بقوائم تفصيلية لزمان ومكان الواقعة.

وأشار أبو حمراء إلى أن أكثر من 566 مجزرة وواقعة أوردها التقرير كنماذج بارزة ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي الأميركي بحق المدنيين اليمنيين، موضحا أن التقرير رصد نماذج لعشرات الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون تحالف العدوان ومرتزقتهم.

ونوه إلى أن التقرير لا يشمل سوى جزء بسيط من تلك الجرائم المرتكبة في اليمن وهناك إصدارات أخرى تشمل ما تبقى من والوقائع الدموية.

انتهى ** 2342