بدء الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي

ويعقد هذا الاجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول ايران ومجموعة "4+1" عبر الاجواء الافتراضية.

ويترأس وفد الجمهورية الاسلامية في هذا الاجتماع مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي فيما يترأس الاجتماع مساعد المدير العام لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكة مورا بالنيابة عن منسق الاتفاق النووي جزيب بوريل.

وكان الاتحاد الاوروبي قد اعلن يوم امس الخميس عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة برئاسة انريك مورا ومندوبي دول مجموعة "4+1" (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) وايران.

ووفقا لبيان الاتحاد الاوروبي سيناقش المشاركون في الاجتماع افاق عودة اميركا المحتملة الى الاتفاق النووي وكيفية الاطمئنان الى التنفيذ المؤثر للاتفاق من قبل جميع الاعضاء.

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