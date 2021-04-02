مسؤولة صحية: ثمة زيادة مقلقة في الاصابة بمرض كورونا في البلاد

وقالت لاري اليوم الجمعة في تصريحها الصحفي اليومي: ان المسؤولين في قطاع الصحة اكدوا على الدوام منذ الايام الاولى لتفشي فيروس "كوفيد-19" ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية ودور السفر في زيادة تفشي المرض.

واضافت: للاسف اننا الان وبسبب زيادة سفر المواطنين في ايام النوروز والانخفاض الملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات الصحية، نشهد وتيرة تصاعدية في الاصابة بالمرض في جميع محافظات البلاد ما عدا محافظة خوزستان، بحيث ارتفع عدد المدن الحمراء في البلاد الى 46 مدينة والبرتقالية الى 119 مدينة والصفراء الى 246 مدينة فيما بقيت 37 مدينة فقط في الحالة الزرقاء.

وتابعت لاري: ان عدد المصابين بالمرض في البلاد يشهد وتيرة متزايدة بصورة مقلقة ومن المرجح كثيرا زيادة عدد المتوفين ايضا خلال الايام القادمة.

وختمت متحدثة وارة الصحة تصريحها بالقول: ينبغي الا ننسى بان القضاء على المرض لا يتيسر دون تعاون المواطنين والعمل بالتوصيات الصحية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 11660 اصابة و 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 908 الاف و 973 اصابة وعدد المتوفين الى 62 الفا و 876 حالة فيما بلغ عدد المتعافين مليونا و 633 الفا و 949 شخصا.

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