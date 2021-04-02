الصين تدعو الى الغاء كل اجراءات الحظر الاميركي اللاقانونية ضد ايران

وقالت المتحدثة الصينية في تصريح ادلت به للصحفيين في بكين اليوم الجمعة: ان الغاء جميع اجراءات الحظر غير القانونية الاميركية ضد ايران تعد حاجة ذاتية للعودة الى الاتفاق النووي. بناء على ذلك ينبغي على ايران ايضا استئناف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

واضافت: ان القضية النووية الايرانية بلغت مرحلة حساسة ولقد اتخذت الصين موقفا عادلا تجاهها وكان لها دور بناء في هذا المجال.

وتابعت المتحدثة باسم الخاجية الصينية: ان الصين ستشارك في الاجتماع القادم للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا بهدف تحقيق الاجماع حول الحفاظ على الاتفاق والبحث حول خارطة الطريق لعودة الولايات المتحدة بصورة مرحلية ومتبادلة بهدف اعادة هذا الاتفاق الدولي الى مساره الاولي.

وقالت "هوا": اريد التاكيد بان خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي هو السبب الاساس وراء التوتر الحاصل حول القضية النووية الايرانية. نحن نرحب برغبة الجانب الاميركي بالعودة الى الاتفاق النووي.

وصرحت المسؤولة الصينية بان بكين ستعمل مع سائر الاطراف للتقدم بمسيرة الحل والتسوية السياسية للقضية النووية الايرانية وكذلك الدفاع عن حقوقها ومصالحها القانونية.

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