مدرب المنتخب الوطني: إيران ضمن أكبر خمس قوى للترامبولين في آسيا

وقال ناصر خضري في مقابلة مع مراسل إرنا على هامش المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للترامبولين في جزيرة كيش اليوم السبتظ، انه يتواجد لاعبو هذه الرياضة حاليًا في كيش على شكل معسكر لمدة 11 يومًا استعدادا للمنافسات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2021.

وأضاف أن هذه المسابقات ستقام في يونيو القادم باستضافة الصين واكد إذا أقيمت هذه المسابقات كفريق واحد سنكون قادرين على الحصول على أفضل الحصص من الأولمبياد نظرًا لمعرفة لمتنافسين بشكل جيد.

"و أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني للترامبولين عن نشاط أكثر من 350 رياضيًا محترفًا في البلاد وأضاف: نظرا الى 11 عامًا من النشاط الاحترافي لهذه الرياضة في إيران ، تتم متابعتها حاليًا بجدية في 15 محافظة".

الترامبولين تعني حرفيًا القفز عالياً وقويًا وبشكل عام القفز في المكان ، وقد استخدم منذ فترة طويلة لتقوية مرونة وخفة الحركة لدى الرياضيين النشطين في مجال الجمباز.

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