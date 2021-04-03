هل يمكن لممر جابهار أن تحل محل قناة السويس؟

أثبتت التجربة أن تعطيل المرور في قناة السويس يتسبب في أضرار جسيمة للسفن التجارية التي تنوي عبور القناة، بينما بإمكان هذه السفن ان تفرغ حمولتها في جابهار ثم تحملها إلى البحر الأسود عن طريق البر يستغرق ذلك حوالي 15 يوما اقل من عبورها قناة السويس. فإضافة الى تقليل التكاليف سيقصر الطريق، ويحقق ذلك إيرادات كبيرة لإيران.

وتمتد قناة السويس بين ميناء بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط شمالا وحتى ميناء السويس على خليج السويس جنوبا ويصيب تعطيل المرور فيها اقتصاد مصر والتجارة العالمية بضربة موجعة.

ويشير عبد الرحيم كردي، الرئيس التنفيذي لمنطقة جابهار الحرة الى امكانية استبدال قناة السويس بممر جابهار ، مما يدل على رؤيته لتحقيق إيرادات مربحة في المستقبل ولا يمكن استبعاد الامر بناءً على وثائق تاريخية.

ومن المهم أن نلاحظ أنه في ضوء الأمن المستتب في الأراضي الإيرانية وإمكانية تعطيل المرور في قناة السويس مجددا في المستقبل، فإن توفير طريق بديل وآمن للقناة ضرورة لا مفر منها، والتجار يدركون ذلك جيدا، فإن ربط سكة حديد منطقة جابهار الحرة الى السكك الحديدية في البلاد تقلل مخاوف التجار وتقلص الطريق البحري الطويل، وتطور الموانئ وترفع عائدات البلاد من النقد الأجنبي.

وبما ان جابهار یطل على المحيط الهندي، يعتبر بوابة للدول المطلة عليه واسيا الوسطى والقوقاز وافغانستان مما يفسح المجال امام استخدام الاراضي الايرانية وميناء جابهار كممر للتجارة الخارجية.

ابرام اتفاق جابهار الثلاثي

وقامت ايران في السنوات الاخيرة بتعزيز البنى التحتية الاساسية في جابهار لتوفیر ارضية مناسبة من اجل توسيع التبادل التجاري وبهدف اتصال شرق البلاد ودول الجوار بالاقتصاد العالمي عبر هذه المنطقة الحرة. وتجسدت جهود ايران هذه، في ابرام اتفاق جابهار الثلاثي بين طهران وكابول ونيودلهي و كذلك التعاون مع افغانستان لتلبية احتياجات هذا البلد وربطه بالمياه الحرة العالمية.

وتبلغ قیمة الاتفاقية الموقعة بین ایران والهند 85 مليون دولار وتهدف الى لتطوير وتدشين المرحلة الاولى من ميناء الشهيد بهشتي في جابهار وتنص على على تعزيز البنى التحتية فی منطقة جابهار التجارية الحرة.

ويعد میناء جابهار بوابة الهند نحو اسيا الوسطى تعتبره افغانستان بوابتها الرئيسية الى جنوب آسيا.

جابهار مرشح ليكون ثالث اكبر مركز تجاري في ايران

ان ميناء جابهار ولما له من البنيته التحتية والقدرات الهائلة والطاقات الكامنة الی جانب موقعه الاستراتيجي المرموق، مرشح لیکون ثالث مركز تجاري في إيران وليضاهي في مواصفاته مينائي بندر عباس والإمام الخميني (رض) في الجنوب.

وتم قبل عدة اشهر وضع حجر الاساس الاساس لإنشاء مخزن للزيت الخام بسعة 100 ألف طن بميناء بهشتي في جابهار.

وتعتبر الاجراءات التنموية التي نفذت خلال السنوات القليلة الماضية في مدينة جابهار وسواحل مكران في ظل الحظر الامريكي الجائر هي مدعاة للاعتزاز والفخر لان هذه المنطقة الاستراتيجية ليست لايران فحسب بل للمنطقة باكملها لانها تلعب دورا مهما في ممر الترانزيت من الشرق الى الغرب ومن الجنوب الى الشمال، ما تؤكد ضرورة تنميتها واكمال المشاريع التي يتم تنفيذها لتأدية دورها بشكل افضل ومتكامل.

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