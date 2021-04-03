٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:١٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84282393
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قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش:

الجيشان الإيراني والباكستاني يعملان معا لإحلال السلام والأمن البحري

الجيشان الإيراني والباكستاني يعملان معا لإحلال السلام والأمن البحري

بندرعباس/ 4 نيسان/ ابريل / ارنا - قال قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش، إن مستوى العلاقات بين البحرية الإيرانية والبحرية الباكستانية جيد جدا وهما يتعاونان لإحلال السلام والأمن البحري.

و على هامش رسو مجموعة السفن الحربية الباكستانية في رصيف المنطقة البحرية الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميناء "بندرعباس" جنوب البلاد، اضاف الأميرال "جعفر تذكر" اليوم السبت، ان هذا التعاون كان قائما في السابق ولازال يتواصل، معتبرا ان رسو السفن الحربية الباكستانية ياتي في اطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين .

واشار الى ان مناورات مشتركة ستجري في ختام زيارة القطع الحربية الباكستانية ، موضحا ان مثل هذه الزيارات والتعاطي الثنائي يساهمان في تامين خطوط الملاحة والتجارة البحرية.

ورسى الأسطول الباكستاني، المكون من سفينتين حربيتين اليوم السبت في المنطقة البحرية الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميناء "بندرعباس" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والودية مع نظرائه الايرانيين.

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