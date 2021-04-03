فحص جودة المنتجات البترولية باستخدم اجهزة ايرانية الصنع

وحول تفاصيل هذا الانجاز واهميته المتعلقة بتطبيق المعايير والاساليب المعتمدة لتحديد هوية وجودة المنتجات الهيدروكربونية، قال "وحيد ابراهيمي" المدير التنفيذي للشركة المعرفية المنتجة : ان خفض تكاليف الانتاج والاستفادة المثلى من الموارد، وتقليص نفقات الرقابة الى جانب تطوير تقنيات واساليب الانتاج، من اهم الميّزات المتعلقة باختبار جودة المنتجات البترولية والتي سيتم تطبيقها وفق معايير متطورة من قبل الاخصائيين لدى هذه الشركة المعرفية الايرانية.

واكد ابراهيمي، على دور الشركة المعرفية الوطنية البارز، في سياق تطوير جودة المنتجات البترولية والكيمياوية وخفض النفقات المترتبة عليها داخل البلاد.

واوضح، ان هذه الشركة الوطنية لديها اسهام كبير، عبر تطبيق المعايير القياسية وتوفير خدمات التحليل باستخدام اجهزتها المخبرية المنتجة محليا، في خفض نفقات المنتجين المحليين لفحص جودة وهوية المنتجات البترولية وتوفير امكانية المنافسة على صعيد الاسواق العالمية لهم.

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