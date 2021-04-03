اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي محور المباحثات الهاتفية بين لودريان وظريف

واضافت الخارجية الفرنسية في بيان عبر موقعها الالكتروني الاخباري، اليوم السبت، ان لودريان اكد في هذه المباحثات على استئناف المباحثات المتعلقة بالاتفاق النووي ودور الترويكا الاوروبية في الحفاظ على هذا الاتفاق.

وفيما تجاهل السلوك الامريكي غير البناء ونقض التعهدات من جانب الدول الاوروبية الثلاث، حثّ وزير الخارجية الفرنسي، "طهران الى اتخاذ اجراءات بناءة في سياق تنفيذ التزاماتها قبال الاتفاق النووي"؛ على حدّ تعبيره.

واضاف : ينبغي المضي بهذه المفاوضات لتوفير ارضية العودة الى كامل التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي.

يذكر ان الاجتماع الثامن عشر للجنة الاتفاق النووي المشتركة، عقد يوم امس (الجمعة) برئاسة مساعد الامين العام لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكة موري"، وحضور ممثلين على مستوى مساعدي ومسؤولي الشؤون السياسية في وزارات الخارجية لكل من الصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايران.

واتفق المشاركون خلال هذه المباحثات الافتراضية، على مواصلتها حضوريا يوم الثلاثاء القادم في مدينة فيينا.

وتجدر الاشارة في هذا الخصوص، الى تصريحات وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الحازمة، والذي اكد فيها بان "امريكا سوف لن تحضر اي اجتماع قد تشارك فيه ايران؛ بما في ذلك اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".

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