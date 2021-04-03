تعزيز العلاقات الودية بين إيران واليابان على جدول أعمال سفيري البلدين

ونشرت السفارة الإيرانية لدى اليابان تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أرفقتها بصورة عن هذا اللقاء، وكتبت: "أبدى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليابان، مرتضى رحماني موحد، ونظيره الياباني لدى إيران، كازو توشي ايكاوا، اهتمامهما والتزامهما بالجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

وأضافت السفارة في تغريدتها: "لدى كلا السفيرين خطط وخطوات جيدة للعام الجديد (الهجري-الشمسي/بدأ في 21 آذار/مارس) لتطوير التعاون".

وصادف العام الماضي الذكرى التسعين لبدء العلاقات الرسمية بين إيران واليابان.

انتهى**أ م د