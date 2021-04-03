٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٨:٢١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84282832
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تعزيز العلاقات الودية بين إيران واليابان على جدول أعمال سفيري البلدين

تعزيز العلاقات الودية بين إيران واليابان على جدول أعمال سفيري البلدين

طهران/3 نيسان/ابريل/إرنا- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليابان، خلال لقائه مع نظيره الياباني لدى إيران، على تعزيز العلاقات الثنائية الودية بين طهران وطوكيو.

ونشرت السفارة الإيرانية لدى اليابان تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أرفقتها بصورة عن هذا اللقاء، وكتبت: "أبدى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليابان، مرتضى رحماني موحد، ونظيره الياباني لدى إيران، كازو توشي ايكاوا، اهتمامهما والتزامهما بالجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

وأضافت السفارة في تغريدتها: "لدى كلا السفيرين خطط وخطوات جيدة للعام الجديد (الهجري-الشمسي/بدأ في 21 آذار/مارس) لتطوير التعاون".

وصادف العام الماضي الذكرى التسعين لبدء العلاقات الرسمية بين إيران واليابان.

انتهى**أ م د

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