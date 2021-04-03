ايران وباكستان تجريان تدريبات بحرية مشتركة

واضاف المصدر ذاته، ان هذه التدريبات المشتركة تاتي في اطار تبادل الخبرات العلمية والاستخبارية وتامين خطوط التجارة المائية في المنطقة وبناء على اسس حسن الجوار والعلاقات القائمة بين طهران واسلام اباد.

وتابع، ان التدريبات المشتركة بين ايران وباكستان ستنطلق خلال الايام القادمة في منطقتي بندرعباس وجزيرة لارك البحرية العامة (بمحافظة هرمزكان – جنوبي البلاد).

ورسى أسطول بحري باكستاني، يضم سفينتين حربيتين، صباح اليوم السبت بميناء "بندرعباس"، وسط استقبال رسمي من قبل بحرية الجيش الايراني.

وفي تصريح لدى وصوله ميناء بندرعباس، اكد قائد القطع الحربية التابعة للقوة البحرية الباكستانية، "الأدميرال خان محمود آصف" : إن بحريتي الجيشين الإيراني والباكستاني تجمع بينهما علاقات وطيدة ممتدة لسنوات طويلة، وزيارتنا لميناء بندرعباس، تهدف الى تعزيز هذه العلاقات.

واضاف الادميرال اصاف : ان هذه الزيارة، تهدف ايضا الى اجراء تدريبات مشتركة بين القوتين البحريتين الايرانية والباكستانية؛ معربا عن تقديره للترحيب الحار الذي لقيه من جانب بحرية الجيش والشعب الإيرانيين لدى وصوله المنطقة البحرية الاولى بميناء بندر عباس اليوم.

انتهى ** ح ع