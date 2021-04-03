جهانغيري: سياسة الضغوط القصوى الاميركية فشلت

وقال جهانغيري في تصريحه اليوم السبت خلال لقائه سادن الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد حجة الاسلام احمد مروي: انه وفي ظل توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وجهود الجميع وباعتراف الاميركيين انفسهم فقد فشلت سياسة الضغوط القصوى ضد ايران.

واضاف: ان نتيجة المقاومة بعد 3 اعوام امام ضغوط العدو هي الشموخ للشعب الايراني والفشل والخزي لاميركا.

وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية: ان البلاد واجهت خلال هذه الفترة فضلا عن فيروس كورونا فيروسا اخطر باسم الحظر.

وقال: ان مكافحة فيروس كورونا الذي اثّر على جميع ابعاد حياة الناس، قد اصبحت اكثر صعوبة بوجود هذه الضغوط، وادت الى حدوث مشاكل بحاجة الى جهود الحميع لحلها.

واضاف: ان احد الاجراءات البارزة التي انجزت خلال هذه الفترة هو الدعم من قبل علماء الدين والمراجع وفي مقدمهم سماحة قائد الثورة الاسلامية لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وصرح بان كورونا لم يؤثر فقط على القضايا الدينية بل اثر على اقتصاد البلاد كله ايضا وفي هذا الصدد تضررت محافظة خراسان الرضوية خاصة مدينة مشهد اكثر من غيرها نظرا لاعتماد اقتصادها على الزيارة وحضور الزوار.

واعتبر اجراءات الروضة الرضوية المقدسة في دعم المتضررين من كورونا بانها جديرة بالتقدير وقال: انه حينما اوصى قائد الثورة الاسلامية الجميع بالدعم الايماني جاءت الروضة الرضوية المقدسة الى الساحة بكل قواها وكانت داعمة للحكومة في تقديم المعونة للمعوزين.

انتهى ** 2342