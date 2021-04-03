٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84282971
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وزير الرياضة الايراني: قرار الاتحاد الاسيوي بعدم منح الاستضافة لايران غير عادل

وزير الرياضة الايراني: قرار الاتحاد الاسيوي بعدم منح الاستضافة لايران غير عادل

طهران / 4 نيسان / ابريل /ارنا- اعتبر وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني فر عدم منح حق الاستضافة لايران في التصفيات المزدجة ودوري ابطال اسيا بانه غير عادل، لافتا الى ان الاتحاد الايراني يتابع شكواه بهذا الصدد.

وقال سلطاني فر في تصريح صحفي السبت ردا على سؤال حول عدم منح الاستضافة لايران في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات بطولة كاس اسيا والمونديال ودوري ابطال اسيا: ان قرار الاتحاد الاسيوي كان غير عادل.

واضاف: لقد قدمنا احتجاجنا ورغم انهم اعتبروا القرار حاسما الا ان الاتحاد الايراني مازال يتابع شكواه.

وقال وزير الرياضة والشباب: ان الاتحاد الايراني يتابع شكواه بصورة مستمرة ولكن من الجانب الاخر يتابع منتخبنا الوطني وانديتنا استعدادتها بكل قواها لتحقيق نتائج جيدة في المنافسات.

يذكر ان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اعلن قبل فترة اسماء الدول المستضيفة لدوري ابطال اسيا والذي رفض فيه طلبات برسبوليس واستقلال طهران وفولاد خوزستان وتراكتور سازي تبريز استضافة مباريات مجموعاتها كما اعلن عن استضافة البحرين لمباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة للمونديال ونهائيات كاس اسيا والتي تضم ايضا ايران والعراق وهونغ كونغ وكمبوديا.

وكان من الطبيعي ان تستضيف ايران مباريات المجموعة نظرا لانها كانت ستخوض 3 مباريات من اجمالي 4 مباريات على ارضها في مرحلة الاياب في حين كانت البحرين تستضيف مباراتين فقط.

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