٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84282977
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جهانغيري: الانتخابات فرصة اخرى لاظهار قدرة ايران في العالم

جهانغيري: الانتخابات فرصة اخرى لاظهار قدرة ايران في العالم

مشهد / 4 نيسان / ابريل /ارنا- اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة اخرى لاظهار قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العالم.

وخلال لقائه السبت حشدا من النخب والشباب والناشطين السياسيين والاقتصاديين في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) قال جهانغيري: ينبغي اعتبار الانتخابات (الرئاسية التي ستجري بعد نحو شهرين) فرصة اخرى لاظهار قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العالم لتثبت امنها المستديم وترسخ مكانتها على الصعيد الدولي.  

واكد النائب الاول للرئيس الايراني بانه في انتخابات حماسية مترافقة مع مشاركة شعبية قصوى يجب ان يتواجد مرشحو مختلف الفئات السياسية في ساحة الانتخابات واضاف: ان الحكومة ستستفيد من جميع طاقاتها لاجراء انتخابات حماسية بمشاركة شعبية حاسمة.

انتهى ** 2342

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