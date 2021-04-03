برسبوليس يتصدر الدوري الايراني موقتا بتعادله مع بديدة

وفي هذه المباراة التي جرت في مدينة مشهد مساء السبت كان بديدة البادئ بالتسجيل عن طريق أمين قاسمي نجاد مع نهاية الشوط الأول لكن ميلاد سرلك عادل النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ 69 .

وارتفع رصيد برسبوليس بهذا التعادل الى 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سباهان الذي يحل غدا ضيفا على سايبا، فيما يحتل بديدة المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وفي مباراة اخرى جرت السبت ايضا سقط فريق استقلال طهران في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بيكان رافعا رصيده الى 34 نقطة في المركز الثالث فيما ارتفع رصيد بيكان الى 25 نقطة في المركز التاسع.

ويحتل برسبوليس الصدارة موقتا برصيد 38 نقطة يليه سباهان اصفهان برصيد 37 مع مباراة اقل وياتي استقلال في المركز الثالث وله 34 نقطة ومن ثم فولاد خوزستان وتراكتور سازي تبريز ولكل منهما 27 نقطة.

انتهى ** 2342