ضبط اكثر من 18طنا من المخدرات في محافظة بوشهر

وفي حوار مع مراسل ارنا اليوم الاحد، أضاف تركمان منش انه تم ضبط 13 طنا و155 كغم من إجمالي المخدرات المضبوطة في المحافظة في البحر.

وتابع تركمان منش ان هذه المقادير من المخدرات ضبطت بمشاركة قوات دائرة الاستخبارات العامة وشرطة مكافحة المخدرات، وحرس الحدود، واستخبارات الحرس الثوري .

وقال تركمان منش: كما تم ضبط 45 الاف و161 حبة مهلوسة في هذه المحافظة خلال هذه الفترة.

وتابع: في العام الماضي، قبضنا على اعضاء 38 عصابة وشبكة نقل المخدرات وتم توقيف 3 الاف و 300 شخص على صلة بهذه الجرائم في محافظة بوشهر، وتم مصادرة أكثر من 230 مركبات، من بينها دراجات نارية وسيارات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- 2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروئين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى**3276