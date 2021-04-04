امريكا لن تشارك في محادثات مجموعة 5 + 1 حتى يتم الغاء الحظر بشكل كامل

و على هامش جلسة مجلس الشورى الإسلامي اليوم الاحد وفي معرض توضيحه لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لبحث موضوع الاجتماع المشترك للاتفاق النووي قال "أبو الفضل عمويي" للصحفيين، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "عباس عراقجي" قدم تقريرا حول سير المحادثات التي جرت في الاجتماع المشترك للاتفاق النووي الاسبوع الماضي عبر الانترنيت، وأكد أنه لن تجري محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، في اجتماع الثلاثاء المقرر في فيينا.

وأضاف عمويي إن الجمهورية الإسلامية لا تعترف حاليا بالولايات المتحدة كعضو في الاتفاق النووي لأن هذا البلد انسحب من الاتفاق ولم يف بالتزاماته.

وأكد أنه وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن إيران لن تعود إلى التزاماتها حتى الإنهاء الكامل للعقوبات والتحقق منها من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن تكون الولايات المتحدة حاضرة في مفاوضات 1+5.

وقال عمويي إن مجلس الشورى الاسلامي سيتابع تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر، مضيفا أن البرلمان يؤكد على متابعة سياسات النظام بشأن التطورات في الاتفاق النووي، وفي هذا السياق فإن رفع جميع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مطلب أساسي.