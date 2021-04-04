٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٥٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84283500
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روحاني : دعم الانتاج وازالة الموانع بحاجة الى خطوات تنفيذية وعملية

روحاني : دعم الانتاج وازالة الموانع بحاجة الى خطوات تنفيذية وعملية

طهران / 4 نيسان/ ابريل/ ارنا - خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليوم الاحد ، تطرق الرئيس حسن روحاني الى شعار العام الذي اعلنه قائد الثورة الاسلامية " الانتاج، الدعم، ازالة الموانع"، وقال ان الحكومة ستعمل بكل طاقاتها من أجل رفع الموانع من امام الناشطين في قطاع الانتاج، موضحا ان رفع الموانع ودعم الانتاج بحاجة الى اجراءات عملية .

واضاف روحاني ان شعار هذا العام هو استمرار لشعارات السنين الاخيرة ما يعني تأكيد سياسات البلاد على دعم وحماية الانتاج ، مشيرا الى أن الأولوية اليوم يجب ان تتركز على الدعم الشامل لتقوية الانتاج وتحسين ظروف العمل وهذا مايتطلب تعاون جميع الأجهزة في البلاد .

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة التسريع في وضع الخطط والاجراءات لازالة موانع الانتاج بعيدا عن التعقيدات وهذا مايتطلب من الأجهزة التنفيذية والرقابية ان تتحلى بالجرأة والاقدام لتحقيق هذا الهدف.

كما أكد روحاني ان تحقيق شعار العام يتطلب الاصغاء لما يقوله الناشطئون الاقتصاديون في القطاع الخاص وازالة العراقيل السياسية والقانونية من طريق الاستثمار للقطاع الخاص.

وتابع قائلا ان من بين برامج الحكومة لتحقيق شعار سنة 1400 ، رفع الحظر وتعزيز عمليات السوق المفتوح وارتقاء الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، ومنح الصلاحيات من قبل الوزارات الى المحافظات .

انتهى** 2344

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