عرض فيلمين إيرانيين في مهرجان البرازيل للافلام

وشارك فيلم "قطرة دم لنازنين" من تأليف وإخراج كاووس آقائي وإعداد محسن أتش زمزم للمرة الثانية في مهرجانBIMIFF الدولي للسينما المستقلة في البرازيل.

وتم عرض الفيلم المذكور سابقًا في مهرجان سينه فياج مومباي الدولي في الهند.

وتألق في هذا الفيلم كل من الفنانين بهراد خرازي وذبيح أفشار و حوما شمس و غزال الزلفغاري و مريم شمس ومريم النقيب و أدرين شمس و زهرة كريمي ومهديار كريمي و شيوا فييسي و شيدا فييسي.

وتدور قصة الفيلم حول بعض الأحداث الحقيقية ولها نظرة مرضية على محنة الأطفال العاملين.

كما شارك فيلم القلب الثلجي القصير من تأليف وإخراج علي رضا بيكلري ، في مهرجان-- Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos

Ecocine التاسع والعشرون في المهرجان الدولي للسينما البيئية والإنسانية في البرازيل.

ويدور موضوع فيلم القلب الثلجي حول السلام العالمي ويوكد على ان "الحب وحده هو الذي ينقذ العالم.

وشارك فيلم القلب الثلجي للمرة السادسة والعشرون في المهرجان الدولي وتدور قصة المهرجان حول افلام عن "البيئة وحقوق الإنسان" ، الذي يقام على الإنترنت في الفترة من 29 مارس إلى 5 أبريل ، بسبب وباء كورونا.

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