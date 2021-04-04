مسؤول : مستلق ايراني يفوز بالمركز الثالث في ماراثون الجبال العالمي

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، اوضح ايزدي : ان قره غيبي شارك امس السبت (3 نيسان) في منافسات "اولترا تريل" العالمية لمسافة 48 كم في تركيا، والتي اقيمت تحت عنوان "ماراثون الجبال"، ليحرز المركز الثالث في هذه البطولة.

واضاف ايزدي، ان قرة غيبي استطاع ان يتسلق ما يبلغ الفين و690 مترا في غضون 5 ساعات و14 دقيقة، ليتقلد الميدالية البرونزية في بطولة ماراثون الجبال العالمية بمدينة الانيا التركية.

ولفت هذا المسؤول الرياضي الايراني الى مشاركة 72 عدّاء جبال من انحاء العالم في بطولة اولترا تريل العالمية بتركيا، حيث احرز المتسلق البريطاني "هكتور هينز" المركز الاول، تلاه "اندرياس اوليفا" من دولة البيرو ثانيا، ومن ثم الايراني علي قره غيبي الذي حلّ ثالثا في هذه المنافسات.

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