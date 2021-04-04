خبير باكستاني : وثيقة التعاون الشامل بين ايران والصين ستلغي اثار الحظر الامريكي 

واضاف "اصف نور" في حوار خاص مع مراسل "ارنا" لدى باكستان اليوم الاحد : ان واشنطن تسببت من خلال حظرها الاحادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، في عرقلة مسار التنمية الاقتصادية لهذا البلد؛ لكن التقارب بين طهران وبكين سيلغي اثار هذا الحظر.

وتابع، ان وثيقة التعاون الستراتيجي بين ايران والصين تسهم في تعزيز التعاون بين باكستان مع كلا البلدين.

واوضح، ان التبادل التجاري بين باكستان والصين يتم حاليا عبر "ممر سيباك" البحري؛ معربا عن توقعه بان يتم توسيع هذا الممر في المستقبل ليشمل ايران ايضا.

واكد ان التقارب الايراني الصيني والباكستاني، سيؤدي الى تعزيز التجارة البحرية ولاسيما تفعيل الطاقات المتوفرة لدى موانئ جابهار وجاسك الايرانيين وغوادر الباكستاني.

انتهى ** ح ع