مسؤول : الامريكيون اكثر المتصفحين الاجانب للمكتبة الرضوية الرقمية (ع)

وفي تصريح اليوم الاحد، نوه "علي ضرابي" الى تطوير برامج ونشاطات المكتبة الرقمية الرضوية (ع) منذ تفشي فيروس كورونا؛ مبينا ان المكتبة قدمت خلال شهر اذار / مارس الماضي، خدماتها الافتراضية الى الباحثين من انحاء العالم، وقد سجلت ما يزيد عن 11 الفا و733 تصفحا لموقعها الالكتروني.

واوضح، انه بعد المستخدمين الايرانيين، سجّل الامريكيون اكثر نسبة من التصفح بين المستخدمين الاجانب لموقع المكتبة الرضوية الرقمية، ثم ياتي المتصفحون من فرنسا وكندا والامارات العربية المتحدة ومصر والصين والمانيا، بحسب التسلسل.

علما ان المكتبة الرضوية الرقمية، انطلقت قبل عشرة اعوام الى جانب ابرز المكتبات الرقمية في ايران؛ وتضم لحد الان الملايين من المصادر المعلوماتية المعتمدة وفقا للمعايير الرقمية العالمية.

وتقدم المكتبة خدماتها مباشرة الى الباحثين الايرانيين والاجانب من انحاء العالم، عبر العنوان التالي : digital.aqr.ir .

انتهى ** ح ع