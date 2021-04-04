لجنة الامن القومي النيابية ناقشت وثيقة التعاون الشامل بين ايران والصين

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، اوضح عموئي ان اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية استعرضوا هذه الوثيقة الشاملة خلال اجتماعهم اليوم، بحضور كل من مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية "رسول مهاجر"، والمدير العام للشؤون الاسيوية لدى الخارجية "رضا زبيب".

واضاف : ان الاجتماع استمع الى تقرير حول عملية اعداد وثيقة التعاون الستراتيجي بين ايران والصين، ومباحثات البلدين على مدى 6 اعوام في هذا الخصوص.

ونقل المسؤول البرلماني عن "مهاجر" قوله، ان "هذه الوثيقة ليست ملزمة قانونيا للبلاد، وانما تعد خارطة طريق لتحديد اتجاه التعاون المستقبلي على مدى 25 عاما بين طهران وبكين".

وتابع عموئي : ان اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية شرحوا مواقفهم حيال هذه الوثيقة، كما اعربوا عن دعمهم لنهج توسيع العلاقات بين ايران والدول المختلفة بما فيها الصين؛ مؤكدين في الوقت نفسه على ان الاتفاقيات المستقبلية التي ستبرم في اطار هذه الوثيقة، ينبغي مناقشتها من قبل مجلس الشورى الاسلامي وفقا للمادة 77 من الدستور، وبهدف دراسة التعهدات التي ستلتزم بها البلاد على اساس ذلك.

هذا النائب الايراني، اشار ايضا الى تكليف فريق العلاقات الخارجية للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، ان يعقد اجتماعات مع الخبراء والمؤسسات المعنية بهدف اجراء دراسة دقيقة على ابعاد الوثيقة الشاملة بين ايران والصين.

انتهى ** ح ع