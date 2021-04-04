٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84284070
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سفير إيران لدى الصين يدعو لتطوير العلاقات مع اقليم شين جيانغ

سفير إيران لدى الصين يدعو لتطوير العلاقات مع اقليم شين جيانغ

طهران / 4 نيسان / ابريل /ارنا- دعا سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى بكين محمد كشاورز زادة لتطوير العلاقات مع اقليم شين جيانغ الصيني الذي يقطنه المسلمون.

وكتب كشاورز زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاحد: ان اقليم شين جيانغ بمساحته البالغة بقدر مساحة ايران ومجاورته لـ 8 دول، كان نقطة الوصل بين الصين والغرب منذ عهد طريق الحرير، وان تنميته هي على اساس الزراعة والنقل والسياحة.

وأضاف: ان المشاريع الضخمة لمكافحة التصحر وايصال المياه والتكنولوجيات الحديثة جعلت منه قطبا زراعيا في الصين.

وأكد السفير الإيراني ضرورة زيادة التبادل مع هذا الاقليم.

وقد زار السفير الايراني بمعية وفد من الدبلوماسيين والسفراء الاجانب المعتمدين في بكين اقليم شين جيانغ الذي يقطنه المسلمون.

انتهى ** 2342

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