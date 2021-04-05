نقل قطع اثرية تاريخية من النمسا إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية

وصرح العميد شيرزاد بخصوص نقل القطع الاثرية التاريخية إلى إيران بانه تم تسليم 28 قطعة أثرية تاريخية تنتمي إلى العصور الأخمينيةوالساسانية لممثل الجمهورية الإسلامية الايرانية في النمسا وذلك بعد متابعة الموضوع من قبل قوى الامن الداخلي وبالتعاون مع الإنتربول بفيينا في يونيو الماضي .

وأضاف: بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية والانتربول بطهران والانتربول في فيينا تمت استعادة هذه القطع الأثرية والتاريخية التي تم إخراجها بشكل غير قانوني من البلاد.

انتهى** 1453