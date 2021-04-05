٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:١٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84284483
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نقل قطع اثرية تاريخية من النمسا إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية

نقل قطع اثرية تاريخية من النمسا إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية

طهران/ 5 نيسان / ابريل /ارنا- أعلن قائد الشرطة الدولية في قوى الامن الداخلي الايراني "العميد هادي شيرزاد" عن نقل 28 قطعة أثرية تاريخية تعود للعصور الأخمينية والساسانية من النمسا إلى طهران.

وصرح  العميد شيرزاد بخصوص نقل القطع الاثرية التاريخية إلى إيران بانه تم تسليم 28 قطعة أثرية تاريخية تنتمي إلى العصور الأخمينيةوالساسانية لممثل الجمهورية الإسلامية الايرانية في النمسا وذلك بعد متابعة الموضوع من قبل قوى الامن الداخلي  وبالتعاون مع الإنتربول بفيينا  في يونيو الماضي  .

وأضاف: بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية والانتربول بطهران والانتربول في فيينا تمت استعادة هذه القطع الأثرية والتاريخية التي تم إخراجها بشكل غير قانوني من البلاد.
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