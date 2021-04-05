ظريف يزور مركز الحضارة الإسلامية في طشقند

وخلال زيارته لمركز الحضارة الإسلامية في طشقند اليوم الاثنين، أعتبر ظريف ان مبادرة الرئيس الأوزبكي في انشاء هذا المركز، اسهم في فهم الشباب لتاريخهم وقيمهم الاصلية، الأمر الذي زاد من تمسكهم بالمعتقدات الإسلامية وتجنب الفهم الخاطي للاسلام.

وفي هذه الزيارة، قدم رئيس هذا المركز شاه عظيم منوراف، شرحا مفصلاً عن إنشاء هذا المركز الذي يهدف الى حماية الموروث الإسلامي ونشره، كما يمثل ملتقى للمحققين والخبراء المسلمين من كل أنحاء العالم.

ويتضمن المركز أيضا على مكتبة غنية للمصنفات الإسلامية.

ظريف كان قد التقى صباح اليوم وزير الخارجية الاوزبكي عبدالعزيز كاملوف، في المحطة الاولى من جولته على اسيا الوسطى والتي تشمل ايضا قرقيزيا وكازاخستان وتركمانستان، .

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