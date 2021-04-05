قائد امني : ضبط 6 اطنان من المخدرات في غضون اسبوعين جنوب شرقي البلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، اكد العميد طاهري ان شرطة الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار رسالتها المبدئية ومهامها الرئيسية المتمثلة في ارساء الامن وتعزيز الاستقرار على صعيد البلاد، وانطلاقا من شعار "الانتاج، الدعم، وازالة العراقيل" الذي اطلقه سماحة قائد الثورة على العام الجديد (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2021)، فقد ضاعفت الشرطة جهدها لتحقيق هذا الشعار وحماية الانتاج عبر مكافحة عمليات التهريب بجميع ابعاده.

وتطلع قائد قوى الامن الداخلي في سيستان وبلوجستان الى بلوغ النتائج المنشودة من خلال هذه الاجراءات الحاسمة فيما يخص تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطين.

وتابع، ان احد اهم المهام والمسؤوليات التي تثقل كاهل قوى الامن الداخلي اليوم، يكمن في مواجهة المجرمين ومهربي المخدرات؛ مشددا على ان تامين حياة المواطنين في محافظة سيستان وبلوجستان ومجابهة العناصر الشريرة وعصابات الاتجار بالمخدرات، خط احمر بالنسبة لشرطة المحافظة التي ضاعفت جهودها خلال العام الجديد وساهمت في الارتقاء بمستوى الامن والاستقرار داخل المحافظة.

وصرح العميد طاهري، ان شرطة مكافحة المخدرات استطاعت خلال الاسبوعين الماضيين ان تضبط ما يبلغ 6 اطنان من انواع المخدرات وتفكيك عصابتين اثنتين للاتجار بالمخدرات واعتقال 25 مهربا، مضافا الى مصادرة 21 عربة و3 قطعات من السلاح الناری وكميات كبيرة من الذخيرة التي كانت في حوزة هؤلاء المهربين.

انتهى ** ح ع