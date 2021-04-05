خاجي يبحث وعبد السلام في سبل حلّ الازمة اليمينة

وافادت "ارنا"، ان هذه المباحثات الهاتفية جاءت في اطار الجهود التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل الازمة اليمنية.
واستعرض خاجي مع عبد السلام في هذا الاتصال، اخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام داخل اليمن.
يتبع ...** ح ع
طهران / 5 نيسان / ابريل / ارنا – اجرى كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع كبير مفاوضي حكومة الانقاذ الوطني اليمنية "محمد عبد السلام"؛ استعرض الجانبان خلالها سبل حل الازمة الراهنة في اليمن.
وافادت "ارنا"، ان هذه المباحثات الهاتفية جاءت في اطار الجهود التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل الازمة اليمنية.
واستعرض خاجي مع عبد السلام في هذا الاتصال، اخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام داخل اليمن.
يتبع ...** ح ع
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