خاجي يبحث وعبد السلام في سبل حلّ الازمة اليمينة

طهران / 4 نيسان/ ابريل/ ارنا - خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليوم الاحد ، تطرق الرئيس حسن روحاني الى شعار العام الذي اعلنه قائد الثورة الاسلامية " الانتاج، الدعم، ازالة الموانع"، وقال ان الحكومة ستعمل بكل طاقاتها من أجل رفع الموانع من امام الناشطين في قطاع الانتاج، موضحا ان رفع الموانع ودعم الانتاج بحاجة الى اجراءات عملية .