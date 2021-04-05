مباحثات ايرانية عمانية لتوسيع العلاقات بين البلدين

وافادت ارنا، ان المباحثات الايرانية العمانية اليوم، استعرضت ايضا بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، الى جانب آليات تطوير التعاون الثنائي بما يصب في مصالح البلدين.

يذكر ان نجفي خوشرودي قدم في نوفمبر من العام 2020 اوراق اعتماده الى سلطان عمان "هيثم بن طارق ال سعيد"، ليحلّ مكان سلفه "محمدرضا نوری شاهرودی" سفيرا للجمهورية الاسلامية في مسقط.

وبحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن غرفة التجارة المشتركة بين ايران وعمان، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار / مارس 2021)، بلغ 593 مليونا و77 الف دولار؛ ومن اجمالي ذلك فقد سجلت الصادرات الايرانية الى السلطنة 274 مليونا و649 الف دولار، بينما استوردت ايران ما يبلغ 318 مليونا و428 الف دولار من هذا البلد.

انتهى ** ح ع