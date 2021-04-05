٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٤٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84285219
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عراقجي يصل الى فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

عراقجي يصل الى فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

طهران / 5 نيسان / ابريل /ارنا- وصل مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي الى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وقد عقد الاجتماع الـ 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة وفود ايران ودول مجموعة "4+1" يوم الجمعة الماضية عن طريق الفيديو كونفرانس.

وقرر المشاركون مواصلة اعمال الاجتماع يوم غد الثلاثاء في فيينا حضوريا.

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