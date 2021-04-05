عراقجي يصل الى فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي

طهران/ 4 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، إن التوقيع على وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين يعد بمثابة تحذير هام لامريكا لتدرك أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة على حساب مصالح واشنطن، معتبرا ان امريكا لم تعد بالوضع الذي يسمح لها بفرض خطط او اتفاقيات من جانب واحد على الدول المستقلة.