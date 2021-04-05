٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٣٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84285242
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ايران تدعو البنك العالمي وصندوق النقد لدعم الدول الاعضاء بمنأى عن الضغوط السياسية

ايران تدعو البنك العالمي وصندوق النقد لدعم الدول الاعضاء بمنأى عن الضغوط السياسية

طهران / 5 نيسان / ابريل /ارنا- اكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي ضرورة التعامل المنصف وبمنأى عن الضغوط السياسية من قبل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي للدول الاعضاء، داعيا الى تطوير التعاون في مجال نقل المعرفة الفنية لانتاج اللقاحات وتوزيعها العادل وتوفير الرساميل ومنح المصادر المالية لتنمية الدول قليلة الدخل.

جاء ذلك في كلمة القاها همتي مساء الاثنين خلال الاجتماع الافتراضي لمجموعة الـ 24 الذي عقد برئاسته وبحضور رئيس صندوق النقد الدولي ورئيس البنك العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء الاقتصاد للدول الاعضاء في المجموعة.

واشار همتي الى بروز مؤشرات لتحسن الاقتصاد العالمي وقال: نجتمع اليوم بعد نحو عام من بدء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) حيث نشهد مؤشرات اولية لتحسن الاقتصاد العالمي رغم شعورنا بالقلق من اطالة امد مسيرة عودة اقتصادات الكثير من الدول النامية الى التحسن وحدوث حالة عسكية لمسيرة عدة عقود من التناغم بين الدول الثرية والفقيرة.

واعتبر الارتقاء بمسالة الوصول الى اللقاح بانه مؤثر في سرعة الانتعاش الاقتصادي للدول واضاف: ان ما هو مهم ويحظى باهمية كبيرة في هذه المرحلة هو التعاون العالمي ونقل المعرفة الفنية في الانتاج وامكانية الاعداد والتوزيع العادل للقاحات وباسعار معقولة. ولاسباب اخلاقية فلا مكان لاي قيود لصادرات اللقاح والمعدات الطبية ذات الصلة بها اذ اننا الان في ازمة صحية عالمية ولا دولة في مامن من هذه الازمة.

يتبع

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