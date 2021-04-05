اول شحنة لقاح كورونا من سلة "كوفاكس" تصل الى ايران

وكتب جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين: وصلت الى طهران اول شحنة لقاح كورونا في اطار آلية "كوفاكس" بتاخير 3 اسابيع عن الموعد المقرر.

واضاف: ان هذه الشحنة تتضمن 700 الفا و 800 جرعة من لقاح "استرازينيكا اكسفورد" المنتج من قبل كوريا الجنوبية.

وتابع جهانبور: سيتم حتى نهاية ايار /مايو القادم تسلم 3 ملايين و 600 الف جرعة من اجمالي 16 مليونا و 800 الف جرعة من اللقاح المشترى من قبل ايران وفق آلية "كوفاكس".

وكانت قد وصلت الى البلاد في وقت سابق 790 الف جرعة من لقاح كورونا، ومع احتساب الشحنة الواصلة اخيرا من سلة "كوفاكس" وهي 700 الفا و 800 جرعة فقد بلغ اجمالي عدد اللقاحات الواصلة الى البلاد مليونا و 490 الفا و 800 جرعة وتشمل لقاحات "سبوتنيك في" الروسي و"سينوفارم" الصيني و"بهارات" الهندي و"استرازينيكا اكسفورد" الكوري الجنوبي.

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