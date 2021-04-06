السفير الإيراني في صنعاء يلتقي وزير خارجية حكومة الإنقاذ

وذكرت قناة المسيرة الإخبارية، أن السفير حسن إيرلو بحث مع الوزير عبدالله، أمس الاثنين، توسيع العلاقات الثنائية بين إيران واليمن، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأشاد وزير الخارجية اليمني خلال الاجتماع بالموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من العدوان على اليمن ودعم بلاده، وكذلك مطالب إيران المتكررة بوقف العدوان العسكري ورفع الحصار عن اليمن.

كما أشاد بخطة هرمز للسلام في المنطقة، مشيرا إلى أن المحادثات التي تجري حاليا برعاية ممثلين عن الأمم المتحدة وامريكا مع رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام يجب أن تتضمن خطة هرمز للسلام ومبادرات السلام المقترحة وهي لما فيه مصلحة اليمن وتقليل مشاكله.

كما تحدث وزير الخارجية اليمني عن تطورات إقليمية ودولية، وقال أن تصريحات وزير الخارجية السعودي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية حول آفاق السلام في منطقة جزيرة العرب والخليج الفارسي، تظهر المناورة الفاشلة وتزييف الحقائق لتبرير أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل في المستقبل.

بدوره أعرب السفير الإيراني في صنعاء خلال الاجتماع عن رغبة إيران في توسيع العلاقات مع اليمن ودعمها، وأكد أن طهران ستواصل جهودها لإنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل عن الشعب اليمني.

وأشار السفير إيرلو أيضا إلى أن إيران تعمل على حل أي توترات في المنطقة وبالتالي اقترحت مبادرة هرمز للسلام.

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