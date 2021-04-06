٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٤٤ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84285423
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رئيس الاتحاد العالمي لكمال الأجسام يصل إلى طهران

رئيس الاتحاد العالمي لكمال الأجسام يصل إلى طهران

طهران/6 نيسان/ابريل/ارنا-وصل رئيس الاتحاد العالمي لكمال الأجسام رافائيل سانتونخا إلى طهران اليوم الثلاثاء.

ووصل كل من  رئيس الاتحاد العالمي لكمال الأجسام  رافائيل سانتونخا ورئيس لجنة تحكيم الاتحاد العالمي ورئيس الاتحاد البولندي  لكمال الاجسام بافيل فيلبورن ورئيسة الاتحاد بجمهورية الشيك والاستاذة بجامعة IFBB  السيدة لودميلا  والاستاذ بجامعة  IFBB   ردوندو پناس صباح اليوم الثلاثاء  الى طهران.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد العالمي لكمال الأجسام والوفد المرافق له رئيس الاتحاد الإيراني لكمال الأجسام "عبد المهدي نصير زاده""والقائم بأعمال امانة الاتحاد  حسن كرباسي و" رئيس لجنة التحكيم ""أميد جبلي "و رئيس لجنة العلاقات الدولية صادق هاشمي وعدد اخر من مسؤولي الاتحاد.
ونظرًا لتزامن هذه الزيارة مع مسابقات اللياقة البدنية للبطولة الوطنية في طهران سيشرف رافائيل على المسابقات عن كثب.

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