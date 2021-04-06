ضبط ما يزيد عن 3 اطنان من المخدارت في سيستان وبلوجستان

وقال العميد أحمد طاهري في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء ، إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان بمدينة زاهدان ووحدة كوماندوز قاعدة عمار اشتبكت خلال عملية أمس مع عصابة مسلحة لتهريب المخدرات كانوا يعتزمون نقل شحنة المخدرات من شريط ميرجاوه الحدودي إلى البلاد.

وأضاف: في هذه العملية تم ضبط 3 اطنان و600 كيلوغرام من المخدرات وكميات من الاسلحة و الذخيرة وجهاز لاسلكي محمول.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها

جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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