التعليم عن بعد للطلاب الايرانيين في ظل جائحة كورونا

واضاف حاجي ميرزائي الیوم الثلاثاء في لقاء مع ممثل قائد الثورة الإسلامیة بمحافظة یزد آیت‌الله محمدرضا ناصري یزدي تم تبادل أكثر من 11 مليار ملف تعليمي في نظام "شاد" للتعليم عن بعد.

وصرح من الطبيعي ألا يحل أي تعليم محل التعليم الحضوري قائلا ان الحکومة بذلت جهودًا مكثفة لتزويد الطلاب بإمكانية الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وبعد تفشي فيروس كورونا في البلاد والذي ادى الى اغلاق المدارس والجامعات، دشنت وزارة التربية و التعليم نظام "شاد"على الانترنت بهدف منع انتشار الفيروس.

ونظام "شاد" التعليمي هو نظام يرتكز على التعليم في الفضاء الافتراضي عبر الانترنت وتم تفعيله بعد تعطيل المدارس بسبب تفشي كورونا حيث يقوم المعلمون بتدريس المناهج الدراسية عبر هذا النظام وبإمكان الطلاب المشاركة فيه بشكل مباشر.

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