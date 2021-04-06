إيران مهتمة بالتعاون الكامل مع اتحاد أوراسيا الاقتصادي

وفي المحطة الثانية من جولته على أربع دول في اسيا الوسطى، التقى ظريف اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية القيرغيزي رسلان كازاكباييف في بيشكيك لمناقشة القضايا الثنائية والتعاون الإقليمي والقضايا الدولية.

وهنأ وزير الخارجية بنجاح الانتخابات الرئاسية الأخيرة في قيرغيزيا وعيد النوروز، وأشار إلى العلاقات العريقة والتاريخية والثقافية لايران مع شعوب المنطقة، مؤكدا ان حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لاتتناسب مع الامكانيات المتوفرة، داعيا الى الاستفادة من التسهيلات الواسعة المتاحة لتعزيز مستوى التعاون، وخاصة في مجالات التكنولوجيا - الهندسة، وبناء الطرق و السدود وبناء محطات الطاقة الحرارية والشمسية والطاقة المائية والنقل والترانزيت.

وفي إشارة إلى بعض المعوقات أمام تطوير التعاون بين البلدين، بما في ذلك فيروس كورونا، وكذلك فيروس الحظر الأمريكي الأحادي وغير القانوني والقمعي، أعرب ظريف عن أمله في التغلب على الوباء بالتطعيم، وفيروس العقوبات بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها، وامكانية تعاون ايران وقرغيزيا في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما شدد وزير الخارجية الايراني على ضرورة عدم تاثر العلاقات بين البلدين بالحظر، و اهتمام بلادنا بالتعاون الكامل مع اتحاد أوراسيا الاقتصادي.

من جانبه شكر وزير خارجية قيرغيزيا رسلان كازاكباييف، إيران على إرسال مساعدات إنسانية لشعب قيرغيزيا في مكافحة كورونا، لا سيما في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن العقوبات، مشيرا الى العلاقات الثقافية والقيم المشتركة بين البلدين والاستعداد للتعاون الشامل في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة وإنتاج الأدوية وبناء محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة وإعادة تنشيط الرحلات الجوية بين البلدين.

كما ناقش وزيرا خارجية إيران وقرغيزيا خلال الاجتماع القضايا الإقليمية، لا سيما عملية السلام في أفغانستان وتعاون البلدين في المجالين الإقليمي والدولي.

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