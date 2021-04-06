٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٤٩ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84285954
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فنانة ایرانیة تحصد جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مهرجان هندي

فنانة ایرانیة تحصد جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مهرجان هندي

طهران/ 6 نيسان/ ابريل/ ارنا -حصلت الفنانة الایرانیة ليندا كياني على جائزة أفضل ممثلة مساعدة من مهرجان نيودلهي السينمائي الدولي لتمثيلها في فيلم مرده خور (من يكسب لقمة العيش من دفن الموتى) من اخراج صادق صادق دقيقي.

 وشارك في تمثیل هذالفيلم کل من سام درخشاني واحمد مهرانفر ولادن مستوفي ولیندا کیاني وجمشید هاشم پور. 

وأقيم مهرجان نيودلهي السينمائي الدولي في الفترة من 21 إلى 28 مارس 2021 في عاصمة الهند. 

ولقد فازت لیندا کیاني بجائزة أفضل ممثلة لفیلمي: "الظل"  من اخراج روح الله حجازي و"ليلتان وثلاثة أيام" للمخرجة مرجان أشرفي زاده من مهرجان ياس السينمائي.

کما حصلت علي جائزة أفضل ممثلة بمهرجان سان فرانسيسكو السينمائي في قسم الافلام الايرانية في نسختها الثانية عشر لتمثیلها في فیلم  "تعلیم القیادة " للمخرج مرضیه ریاحي.

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