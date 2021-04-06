المشاورات الفنية لرفع الحظر والقضايا النووية على جدول أعمال اجتماع فيينا

وتستأنف أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي، والتي بدأت يوم الجمعة 2 أبريل عبر الانترنيت، عصر اليوم في فيينا.

ويترأس نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الوفد الإيراني المفاوض، ويرافقه ممثلون من البنك المركزي ووزارة النفط ومنظمة الطاقة الذرية.

وعلى هامش اجتماع اللجنة، تُعقد كالعادة اجتماعات ثنائية مع رؤساء وفود 4 + 1 الأخرى.

وفي هذا السياق، عقد الوفد الايراني مساء امس الاثنين اجتماع ثنائي مع الوفد الصيني، ومن المقرر ان تعقد اجتماعات اليوم مع الوفد الروسي والاتحاد الأوروبي .

تجدر الإشارة إلى أنه كما تم التأكيد عليه من قبل، لن يحضر أي ممثل للولايات المتحدة، اجتماع اللجنة المشتركة أو اجتماعات الخبراء ذات الصلة ، ولا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة على جدول أعمال الوفد الايراني، وستكون المفاوضات في اطار الاتفاق النووي وبحضور ممثل إيران ودول 4 + 1.

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